Leichtathletik : Bayers Leichtathleten am langen Wochenende sehr erfolgreich

Krefeld Von Donnerstag bis Sonntag präsentierten sich die Uerdinger bei verschiedenen Wettkämpfen in sehr guter Form.

(RP) Der Leichtathletikverband nutzte das lange Wochenende, um an verschiedenen Orten die NRW Meisterschaften der Jugendlichen durchzuführen. Bereits am Fronleichnamstag ging es für die Hammerwerfer um Titel. In Olfen überzeugten einmal mehr die Athleten des SC Bayer 05 Uerdingen und wurden mit drei Titeln allen Vorschusslorbeeren gerecht. Wieder mit einer neuen Bestleistung von 61,61 Metern glänzte Nele Frisch, die damit erneut ihren LVN-Rekord und die DLV-Jahresbestleistung ihrer Altersklasse verbesserte. Einen Tag zuvor in Oedt schaffte sie im Weitsprung mit 4,51 Metern die Zusatzleistung für die Deutschen U16-Meisterschaften in Bremen. Um eine vorzeitige Spezialisierung zu vermeiden, ist für die Jugendlichen der AK 15 eine zweite DM-Norm in einem anderen Disziplinblock von Nöten. Frisch kann nun bei den nationalen Titelkämpfen in Bremen in ihrer Paradedisziplin, dem Hammerwerfen, teilnehmen. Weitere Titel sicherten sich in Olfen Luca Overmeyer (U18) in seiner Altersklasse mit 56,39 Metern ebenso sicher wie Johanna Giersch (U20/50,05 m).