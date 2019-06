Tischtennis-Kreistag : Starkes Engagement im Tischtennis

Krefeld Beim diesjährigen Kreistag wurde eine Änderung in der 2. Kreisklasse beschlossen.

(F.L.) Auf ein starkes Engagement seiner Vereine konnte der Tischtenniskreis Krefeld in der abgelaufenen Saison zurückblicken. 36 der aktuell 38 aktiven Vereine von Moers bis Willich trafen sich jetzt zum Kreistag, bei dem die Diskussion vor Ort ebenfalls engagiert und konstruktiv war. Wichtigste Änderung in der ansonsten stabilen und erprobten Struktur gab es in der 2. Kreisklasse. So wird es hier auch Klassen für Teams mit nur vier Spielern geben. Damit wird den Vereine, die gerade in den unteren Klassen nicht genügend Akteure haben, ermöglicht ihren Mitgliedern einen geregelten Spielbetrieb zu bieten.