Weiterer Zugang für Uerdingen : KFC schnappt sich Bayern-Spieler

Krefeld Der KFC Uerdingen hat sich die Dienste von Frank Evina gesichert. Der U23-Nationalspieler Kameruns wird vom FC Bayern München ausgeliehen.

Fußball-Drittligist KFC bastelt weiter mit Hochdruck an der Zusammenstellung der neuen Mannschaft. Die Uerdinger verstärkten sich am Montagabend mit U23-Talent Franck Evina, der zuletzt bei Holstein Kiel als Leihgabe vom FC Bayern München in der 2. Bundesliga aktiv war. Der 18-jährige Mittelfeldspieler und Linksaußen, erhält einen Vertrag über ein Jahr. Er kommt als Leihspieler vom FC Bayern München, wo er einen Profivertrag besitzt. Sein Marktwert beträgt aktuelle 400 000 Euro.

Evina, der als pfeilschnell und körperlich robust gilt, wurde am 5. Juli 2000 in Kamerun geboren und gehört zum Kader der U23-Nationalmannschaft seines Heimatlandes. 2015 kam er zum FC Bayern (B-Jugend). Für den Meister schaffte er es bis in die Regionalliga-Mannschaft. Vor einem Jahr unterschrieb er an der Säbener Straße einen Profivertrag, wurde aber im Januar an den Zweitligisten Holstein Kiel ausgeliehen. Für das Team von der Ostsee absolvierte er neun Meisterschaftsspiele. Ein Treffer gelang ihm dabei nicht.