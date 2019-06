Skater-Hockey-Bundesliga : Skating Bears mit drei Siegen in vier Tagen

Krefeld (RP) Drei Spiele in vier Tagen, drei Siege, neun Punkte und 32:17 Tore, das ist die Bilanz des langen Wochenendes der Skating Bears. Nach dem klaren 13:6-Sieg in Lüdenscheid feierte das Bundesliga-Team der Bears am Samstag bei den Commanders Velbert einen 10:8-Erfolg. Im zweiten Drittel drehten die Bears auf und drehten das Spiel bis zur zweiten Pause auf 7:5. Sein erstes Tor für das Bundesliga-Team erzielte Vinzent Robach aus dem Juniorenteam zum zwischenzeitlichen 4:4. „Wir haben ein Drittel gebraucht, um ins Spiel zu finden.

Am Sonntagabend hatten die Skating Bears die Köln Rheinos zum Spitzenspiel des Dritten gegen den punktgleichen Vierten zu Gast. Die Hausherren gingen voll konzentriert in die Partie, standen hinten gut, waren vorne gefährlich und gingen mit einem Doppelpack durch Jannik Kleindienst und Marco Hellwig mit 2:0 in Führung. Sebastian Schmidt und erneut Jannik Kleindienst erhöhten bis zur Pause auf 4:0. Unnötige Strafzeiten brachten den Spielfluss der Skating Bears im zweiten Drittel etwas ins Stocken, so dass es nach zwei Dritteln 6:2 stand. Im letzten Spielabschnitt zogen die Bears das Tempo wieder etwas an und bauten die Führung aus. Besonders sehenswert war der Treffer zum 8:2. Ein hoher Pass von Maximilian Bleyer konnte vom allein auf das Kölner Tor zu laufenden Marco Hellwig aufgenommen werden, der den Kölner Goalie mit einem Lupfer an die Unterkante der Latte überwinden konnten. Köln verkürzte in der 51. Minute noch auf 2:9. Jannik Kleindienst machte zwei Minuten später mit seinem vierten Treffer den Sack zu. Marco Hellwig schnürte erneut einen Doppelpack. Pascal Mackenstein erzielte seinen 25. Saisontreffer. „Uns haben lediglich die vielen unnötigen Strafzeiten aus dem Rhythmus gebracht. Ansonsten war es eine taktisch und kämpferisch gute Leistung. Besonders hervorzuheben ist unser Torwart René Hippler“, sagte Coach Peelen.