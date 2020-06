Krefeld : Historie als Ritterorden soll Maltesern Fachkräfte bringen

Wolfgang Heidinger, Geschäftsführer der Malteser Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld An mehreren Stellen der Stadt werden in den kommenden Wochen Models in Ritterrüstung auf die Krefelder herunterlächeln. Mit der Kampagne unter dem Titel „Sei ein Ritter ohne Ross“ verweisen die Malteser auf ihre lange Tradition.

An mehreren Stellen der Stadt werden in den kommenden Wochen Models in Ritterrüstung auf die Krefelder herunterlächeln. Nils Isenburg-Köpper und Franziska Steffens sind Angestellte des Malteser Hilfsdienstes in Krefeld. Mit der Kampagne unter dem Titel „Sei ein Ritter ohne Ross“ verweisen die Malteser auf ihre lange Tradition. Bereits 1048 war der Ritterorden, aus dem der Rettungsdienst hervorging, in Jerusalem gegründet worden.

Heute soll diese Tradition und das Gefühl des edlen, strahlenden Ritters dem Sanitätsdienst dabei helfen, neue Mitarbeiter zu finden. „Unsere Ausbildung wird sehr gut angenommen und wir haben mehr als genug Bewerber. Aber Ausbildung ist erst mittelfristig eine Hilfe. Wir suchen kurzfristig Fachkräfte. Das können ausgebildete Notfallsanitäter, Rettungsassistenten, aber auch Praxisanleiter für die Ausbildung sein“, sagt Stephan Simon, Geschäftsführer des Malteser Hilfsdienstes Krefeld.

„Als Model für die Kampagne zu arbeiten hat großen Spaß gemacht. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben eine Ritterrüstung getragen und wurde erstmals überhaupt geschminkt. Schon als Kind habe ich davon geträumt, ein Ritter zu sein, das war eine besondere Erfahrung“, sagt Isenburg-Köpper.