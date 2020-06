Vorfall in Krefeld : 89-jähriger Pedelecfahrer schwer verletzt

Vorfall in Krefeld

Krefeld Zu einem Unfall mit einem schwerverletzten Senior ist es am Montagmittag, 15. Juni, in der Innenstadt gekommen.

Wie die Pressestelle der Polizei am Dienstag mitteilte, war der 89-jährige Krefelder gegen 13.15 Uhr mit seinem Pedelec auf der Lindenstraße in Richtung Roßstraße unterwegs. Plötzlich öffnete ein 44-jähriger Autofahrer die Tür seines am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Der Senior konnte nicht mehr ausweichen, fuhr gegen die Tür und stürzte zu Boden. Der Autofahrer leistete umgehend Erste Hilfe und wählte den Notruf.