Niederlage vor dem Schiedsgericht : HSG Krefeld steigt endgültig in die Dritte Liga ab

HSG Krefeld steigt endgültig in die Dritte Liga ab

In Krefeld wird in der kommenden Saison Drittliga-Handball gespielt. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die HSG Krefeld muss endgültig den Gang in die Dritte Liga antreten. Das Schiedsgericht entschied, dass deren nachträgliches Einreichen der Lizenzunterlagen nicht rechtens und die Meldefrist bis zum 2.Mai bindend war.

Das Schiedsgericht der Handball-Bundesliga hat am 16. Juni entschieden, dass der Klage der HSG Krefeld gegen die Nichterteilung der Lizenz für die zweite Bundesliga nicht stattgegeben wird. Das teilte HSG-Geschäftsführer Andre Schicks gleich nach der vierstündigen Verhandlung in Porta Westfalica mit. Die Krefelder hatten aufgrund ihrer sportlichen Situation, als abgeschlagenes Tabellenschlusslicht kaum noch den Ligaverbleib schaffen zu können, zunächst keinen Lizenzantrag gestellt. Dieser hätte bis zum 2. März erfolgen müssen. Nachdem der Spielbetrieb zwei Wochen später wegen der Corona-Pandemie ruhte, hatte die HSG im Einvernehmen mit der Handballliga die Lizensierungsunterlagen nachträglich eingereicht. Der Liga-Kommission teilte dem Verein jedoch mit, dass die Meldefrist am 1. März verstrichen sei und die Unterlagen nicht fristgerecht eingereicht worden seien.