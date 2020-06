Einsatz in Krefeld : Papiertonne angezündet - Zeugen gesucht

Einsatz in Krefeld

Krefeld Unbekannte haben am Montagabend, 15. Juni, eine Papiertonne am Laurenz-Lingen-Weg angezündet und sind geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Pressestelle der Behörde gestern mitteilte, bemerkten gegen 22.10 Uhr mehrere Anwohner die qualmende Papiertonne vor einem Einfamilienhaus. Sie wählten den Notruf und löschten das Feuer mit Hilfe eines Gartenschlauchs sowie eines Feuerlöschers und verhinderten somit einen größeren Sachschaden. Die Kripo hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen und geht von einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Brandstiftung aus. Mögliche Hinweise von Zeugen an die Polizei unter der Telefonnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.