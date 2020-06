Umstrittenes Bauprojekt in Krefeld : CDU lädt zu „Abrissfeier“ an Werbetafel ein

Die Werbetafel an der Untergath muss abgebaut werden. Die Krefelder CDU lädt anlässlich des gewonnenen Kampfes gegen die Tafel an diesem Standort zu einer „Abrissfeier“ ein. Foto: Lammertz, Thomas/Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Bis zum 30. Juni soll die digitale Werbetafel an der Untergath in Oppum verschwunden sein. Zuvor wollen die Gegner der ersten Stunde dort demonstrieren. Sie kritisieren Oberbürgermeister Frank Meyer und die Verwaltung.

Die CDU zelebriert den bevorstehenden Abbau der umstrittenen Werbetafel in Oppum mit einer Kundgebung vor Ort. Für kommenden Samstag, 20. Juni, 15 bis 16 Uhr, ist zu einer „Abrissfeier“ an der Kreuzung Hauptstraße/Untergath eingeladen. Initiator ist CDU-Ratskandidat Thilo Forkel, der sich von Beginn an die Spitze der Werbetafel-Gegner gesetzt hatte.

Das Motto der Veranstaltung „Vermessen – Verzockt – Verloren“ richtet sich direkt an Oberbürgermeister Frank Meyer als Chef der Verwaltung. Wie ausführlich berichtet, hatte die Krefelder Verwaltung sich bei der Genehmigung des Standorts zunächst vermessen und nicht erkannt, dass die Tafel zu nah an der Autobahn stehen würde. Um dem Betreiber Deutsche Städte Medien (DSM), an dem die Stadt Krefeld mit 49 Prozent beteiligt und dessen Aufsichtsratschef Frank Meyer ist, trotzdem den Weiterbetrieb an diesem Ort zu ermöglichen, hatte die Stadt auf eine Weisung der Bezirksregierung zum Abbau der Tafel mit einer Klage vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf reagiert – und das Verfahren schließlich verloren. DSM klagte im Anschluss wiederum gegen die Stadt, zog die Klage dann aber zurück. Somit ist jetzt der Weg Richtung Abbau frei, dieser muss bis zum 30. Juni erfolgen.