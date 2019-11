Aus den Schulen : Albert-Schweitzer-Schule bekommt Roboter für den Unterricht

Krefeld Ein ganz besonderes Lernmaterial hat die Schule angeschafft: Zwölf kleine „Ozobot-Evo“- Roboter können ab sofort von den Fünftklässlern in den Informatik-Einführungsstunden verwendet werden.

In den Klassenräumen an der Lewerentzstraße piept und blinkt es. Es sind die neuen „Kollegen“ der Albert-Schweitzer-Schule (ASS), kleine, wendige Roboter, die für viel Spaß im Informatikunterricht sorgen. Mit Hilfe des VDI Technik-Fonds zur Förderung der technischen Allgemeinbildung hat die ASS die Roboter für den Unterricht angeschafft. Zwölf kleine „Ozobot-Evo“-Roboter können ab sofort von den Fünftklässlern in den Informatik-Einführungsstunden verwendet werden. Die Schüler machen so erste Schritte im Programmieren des Mini-Roboters, der über Sensoren auf seine Umwelt reagieren kann. Die Ozobots können mit oder ohne Computer programmiert werden.