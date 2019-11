Nachhilfelehrer gesucht : Ausbildung: Stadt sucht Helfer für Zugewanderte

Krefeld Ehrenamtliche Nachhilfelehrer können sich bei Flüchtlingskoordinatorin Doris Schlimnat melden.

(jon) Mehr als 60 Geflüchtete befinden sich in Krefeld in einer Berufsausbildung. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, kommen die meisten ihren Betrieben gut zurecht, wohingegen ihnen die Theorie in der Berufsschule aufgrund der Fachsprache und des anderen kulturellen Hintergrunds große Schwierigkeiten bereitet. Immer wieder kommt es zu Ausbildungsabbrüchen. Flüchtlingskoordinatorin Doris Schlimnat sucht deshalb weiterhin ehrenamtliche Nachhilfelehrer mit Fachkenntnissen in unterschiedlichen Berufssparten. Sie sollen die Auszubildenden während der Berufsschulzeit in einer Eins-zu-eins-Betreuung so unterstützen, dass sie dem Lehrstoff folgen können. Nach ersten Aufrufen von Flüchtlingskoordination, Caritas, Freiwilligenzentrum und Flüchtlingsrat hatten sich bereits verschiedene Ehrenamtliche gemeldet, die zurzeit Zugewanderte in ihren Berufsausbildungen unterstützen. Darunter waren Malermeister, Mediziner, Lehrer und Personen aus der Altenpflege, dem technischen und kaufmännischen Bereich.