Lehrgang bestanden : Sieben neue Sporthelfer für die Robert-Jungk-Gesamtschule

Krefeld Schüler ließen sich in Hinsbeck ausbilden und tun jetzt in den Pausen Dienst auf dem Schulhof.

Die Lehrgangsleiter forderten von den Teilnehmern neben theoretischen Grundlagen zur ersten Hilfe, rechtlichen Grundlagen und der Planung von Sport- und Spielangeboten auch die Umsetzung in der Praxis. Die Kinder mussten also eigene Sportspiele erfinden und das Sprechen und Präsentieren vor einer Gruppe einüben. Sie hinterfragten dabei Trendsportarten wie Kin-Ball oder Bounce Ball kritisch und probierten vieles selber aus. So führten sie auch eine komplette Sporteinheit von Aufwärmen über Auf- und Abbau bis hin zum Spielangebot mit den anderen Teilnehmern durch. Zum Abschluss stand noch eine Hospitation in einem Sportverein auf dem Programm.