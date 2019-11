Verhaltensauffällige Kinder : Selbsthilfegruppe will Verein werden

Krefeld Für den 1. Dezember lädt die Selbsthilfegruppe „Andere Kinder“-Treff für Eltern mit verhaltensauffälligen Kindern zu einem Tag der offenen Tür ein. Die Gruppe ist stetig gewachsen und würde gerne zu einem Verein werden.

Am 1. Dezember kann nicht nur die erste Kerze auf dem Adventskranz angezündet werden, sondern ein jeder kann das Angebot vom „Andere-Kinder“-Treff kennenlernen. Die Gruppe veranstaltet am ersten Adventssonntag von 11 bis 16 Uhr im Begegnungszentrum Wiedenhof einen Tag der offenen Tür.

„Wir bieten für die Kinder ein betreutes Spiel- und Bastelangebot an, so dass sich die Eltern bei Kaffee und Kuchen in aller Ruhe und völlig zwanglos über unsere Gruppe informieren und natürlich auch ihre persönlichen Fragen stellen können“, sagt Elena Reit, die den „Andere Kinder“-Treff vor nunmehr zwei Jahren ins Leben rief. Es handelt sich um eine Selbsthilfegruppe in deren Mittelpunkt Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten aus dem Autismusspektrum sowie ADHS und ADS stehen. Betroffene Eltern können sich innerhalb der Gruppe austauschen.