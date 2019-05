Streit um Obdachlosenhilfe : Begegnungscafé — plötzlicher Rauswurf

Sabrina Tophoven betreibt das Begegnungscafé. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Betreiberin und Stadt widersprechen vehement der Darstellung, städtische Auflagen seien der Grund der Schließung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sven Schalljo

Der Streit im Begegnungscafé an der Marktstraße, der sich in den vergangenen Wochen zwischen der Betreiberin Sabrina Tophofen und den Vorständen des Vereins „Nothilfe Mensch“ entwickelte, ist eskaliert. Am Montagabend musste das Café deshalb schließen. „Plötzlich bekam ich einen Anruf, dass die Vereinsverantwortlichen, die mich ursprünglich unterstützen wollten, uns eine Stunde Zeit geben, das Café zu räumen“, sagt die geschockte Betreiberin Sabrina Tophofen unter Tränen.

Vereinsvertreter Horst Renner rechtfertigt das Vorgehen in einer Erklärung auf Facebook, aber auch in einer persönlichen Stellungnahme auf Anfrage unserer Redaktion mit Auflagen der Stadt. „Wir haben baurechtliche Auflagen bekommen, die bis Freitag hätten erfüllt sein müssen. Diese Frist haben wir bis zum letzten ausgereizt und alles versucht. Jetzt haben wir eigentlich um fünf nach Zwölf gehandelt. Es war der einzige Weg, Zwangsgelder gegen den Verein, aber auch gegen uns als handelnde Personen, zu verhindern“, sagt er.

Info Café ist eine rein private, ehrenamtliche Initiative Im Café boten die ehrenamtlichen Betreiber kostenlose Mahlzeiten und einen warmen, trocken Platz für Jeden 24 Stunden am Tag an. Wie es weiter geht ist noch offen. Neue Räume werden nun gesucht.

Dieser Darstellung widerspricht Tophofen vehement. „Das ist eine Frechheit. Ich hatte kürzlich ein Treffen mit Herrn Adam vom Bauamt. Er war extrem unterstützend, hat Vorschläge gemacht, wie Dinge unbürokratisch gelöst werden könnten und bot uns jede Hilfe an. Der Stadt den schwarzen Peter zuzuschieben, ist unfair“, sagt sie. Die Wahrheit liegt offenbar in der Mitte. „Die Vereinsverantwortlichen haben beim Ortstermin Anfang des Jahres zugesagt, den nötigen Bauantrag zu stellen. Trotz mehrfacher Nachfrage der Bauaufsicht ist das nicht geschehen. Zuletzt ist vor vier Wochen eine Frist bis zum 24. Mai gesetzt worden. Von einer plötzlichen Entwicklung kann keine Rede sein. Wir haben bereits auch Frau Tophofen Unterstützung zugesagt und werden sie nun auch bei der Suche nach einem neuen Objekt beraten“, sagte Stadtsprecher Timo Bauermeister auf Anfrage.

Pikant ist die Entwicklung auch deshalb, weil Tophofen in den vergangenen Wochen immer mehr Ungereimtheiten auf Seiten des Vereins festgestellt haben will. In einer Etage des Gebäudes, in der eigentlich Übergangszimmer für Obdachlose eingerichtet werden sollten, die auch teilweise mit Hilfe von Freiwilligen und Spenden gebaut worden seien, entstanden plötzlich Büroräume, erklärt Tophofen. Am Eingang tauchte ein Briefkasten mit vier Firmennamen auf. „Von denen war aber nie jemand hier. Sie hängen wohl mit den Personen der Nothilfe Mensch zusammen“, sagt Tophofen. Auf Vereinskonten, die auch Spendengelder enthielten, habe sie fragwürdige Buchungen festgestellt, mehrfach sei die Steuerfahndung im Café vorstellig geworden und habe nach den Firmeninhabern gefragt.