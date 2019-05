Kita-Ausbau : Stadt will 1800 neue Kitaplätze schaffen

Eine der neuen Kita-Einrichtungen, die den Bedarf an Kindergartenplätzen decken sollen, entsteht an der Cäcilienstraße in Hüls. Foto: Stadt

Krefeld Insgesamt 1762 neue Betreuungsplätze braucht Krefeld nach einem Gutachten bis 2025. Um diesen Bedarf zu decken stellte die Stadt nun den Stufenplan IIC vor, der unter anderem acht Kita-Neubauten vorsieht.

Der ermittelte zusätzliche Bedarf erklärt sich vor allem aus Zuzug und Migration, aber auch aus einer gestiegenen Geburtenrate in Krefeld in den vergangenen Jahren, speziell im Jahrgang 2015 und 2016. Zusätzliche große Bauvorhaben auf dem Stadtgebiet wie beispielsweise die vieldiskutierten Neubaugebiete Wiesenhof, Fischeln Südwest oder Kaserne Kempener Allee würden weiteren Bedarf schaffen.

Eingeschlossen in die Zahl ist auch ein Abbau der Überbelegung von derzeit 300 auf immerhin 90 Plätze. „Auch dafür suchen wir nach Lösungen. Aber schon so wäre es eine Reduzierung um 210 Plätze“, erläutert Schön.

Ob allerdings der genannte zeitliche Rahmen einzuhalten ist, erscheint aus mehreren Gründen fraglich. Einerseits dauere allein die Realisierung eines Bauvorhabens fünf Jahre, wenn ein Planfeststellungsverfahren notwendig ist. Andererseits sind in die Planungen auch allein 220 Plätze an Standorten einbezogen, die derzeit noch gar nicht bestehen: In den geplanten Neubaugebieten Kanesdyk und Wiesenhof sowie der Kaserne an der Kempener Allee. Hier zeigt sich auch ein weiterer Pferdefuß. Werden die Gebiete nämlich entwickelt, so entstehen dadurch wieder neue Bedarfe. „Die fallen dann zwar geringer aus als die Kapazitäten der jeweiligen Kitas, aber tatsächlich brauchen wir dann weitere Standorte“, erklärt die Leiterin des Fachbereichs Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung, Sonja Pommeranz.