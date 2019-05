Autobau in Uerdingen : Der erste „Passat“ entstand in Uerdingen

Mit einer damals hochmodernen und resedagrün lackierten „Ponton Karosserie“, einem stufenlosen Automatikgetriebe und Platz für drei Personen wartete der „Passat“ aus Uerdingen zu Beginn der 1950er Jahre auf. Foto: Jörg Militzer

Krefeld Ein Historiker aus Herne recherchiert zum Pinguin und landet in Krefeld. Dabei geht es nicht um Eishockey und auch nicht um den Zoo, sondern um einen Kleinwagen. Im Kontext mit der Automarke Pinguin stieß Jörg Militzer auf den Prototypen „Passat“, der in Uerdingen gebaut worden war.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Uerdinger Erfinder und Mechaniker Kurt Faust ist fast vollständig in Vergessenheit geraten. Das will ein in Herne geborener Historiker ändern. Jörg Militzer hat vor Jahrzehnten Mitarbeiter der Ruhrfahrzeugbau Romanus Müthing getroffen und Interessantes über einen Kleinwagen Pinguin erfahren. Die Recherchen für ein Buchprojekt führen ihn nun nach Krefeld. Denn dort gab es einen weiteren Betrieb, der in der Entwicklung von Kleinwagen tätig war. Der Uerdinger Kurt Faust gründete die Passatwerke und hatte Großes vor.

Bei Passat denkt natürlich jeder an Volkswagen. Seit den 1970er Jahren ist die Verkaufsbezeichnung „Passat“ untrennbar mit dem Konzern in Wolfsburg verbunden. Am Stammsitz, aber auch in Emden und Zwickau ist dieses Erfolgsmodell millionenfach aus deutschen Produktionshallen gerollt. Doch kaum jemand weiß, dass es bereits zu Beginn der 1950er Jahre einen „Passat“ gegeben hat. Ob dieser ein Einzelstück war oder ob mehrere der „sportlich“ anmutenden, dreisitzigen Coupés gefertigt wurden, sei unklar, berichtete Militzer. Anfragen beim Krefelder Stadtarchiv und beim Heimatbund brachten ihn bislang nicht weiter.

Info Historiker sucht Quellen zu Kurt Faust aus Uerdingen Der Historiker Jörg Militzer bittet Uerdinger um Hilfe: Wer kennt eine Familie (Kurt) Faust aus Uerdingen und kann über den Verbleib Auskunft geben? Wer kann sich an dieses Kapitel Kraftfahrzeuggeschichte erinnern oder hat Fotos des Grundstückes Duisburger Straße 36, die die frühere Bebauung zeigen? Hinweise an Rufnummer 05223 6530230.

Ganz klar scheine für die Kleinwagen jedoch deren Entstehungsort – die Duisburger Straße in Uerdingen. Unter der Hausnummer 36 habe bereits Ende der 1940er Jahre der Erbauer dieses „Ur-Passat“, Kurt Faust, mit seinem kleinen Fahrzeugbauunternehmen firmiert. Der rührige „Schrauber“, der in den von Mangel und Not geprägten frühen Nachkriegsjahren allerlei Fahrzeuge wohl aus Gebrauchtteilen auf die Räder stellte, hatte jedoch nicht nur den „Passat“ in seinem Verkaufsprogramm. Noch unterhalb des mit einem fünf- bis sechshundert Kubikzentimeter großen „Motörchen“ ausgestatteten „Passat“ gab es hubraumschwächere, dreirädrige Modelle mit Namen wie „Aeolus“ oder „Monsun“.

All diese automobilen Kreationen hatten eine für damalige Verhältnisse ungewöhnliche Getriebeautomatik, die später in den niederländischen DAF-Kleinwagen in großen Stückzahlen als „Variomatic“ zum Einsatz kam und noch heute bei vielen Motorrollern verbaut wird. „Damit können Kurt Fausts Konstruktionen wohl zu Recht als zukunftsweisend betrachtet werden“, urteilte Militzer.