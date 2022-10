Jugendhilfeausschuss in Krefeld tagt : Pop-up-Container am Albrechtplatz soll gefährdeten Kindern helfen

Krefeld Der Container bietet den unter 18-Jährigen eine Anlaufstelle. Das Handlungskonzept der Stadtverwaltung soll am Mittwoch im Jugendhilfeausschuss vorgestellt werden.

(frie/jeku) Ein Pop-Up-Container auf dem Albrechtplatz soll künftig dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche aus dem Quartier eine Anlaufstelle haben. Betreut wird der Container von pädagogischen Fachkräften. Am Mittwoch wird die Verwaltung in der gemeinsamen Sitzung der Ausschüsse für Jugendhilfe, Schule und Soziales ein entsprechendes fünfseitiges Handlungskonzept vorstellen. In der Verwaltungsvorlage zur Situation am Albrecht- und Stephanplatz wird dargelegt, welche Probleme und welchen Bedarf es bei den Kindern in den Quartieren gibt. Die Rede ist unter anderem von vielen „kaum beschulbaren“ Kindern. Gründe dafür sieht die Verwaltung auch im fehlenden Besuch von Kindertagesstätten. Mit bedarfsgerechten Angeboten soll die neue Anlaufstelle die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen durch Passgenauigkeit stärken. Personell wird es allerdings eng.