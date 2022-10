Spektakulärer Transport aus Rotterdam : Nashornkuh Mara im Krefelder Zoo angekommen

Krefeld Mit dem fünfjährigen Spitzmaulnashorn will der Zoo seine Zuchterfolge ausbauen. Das Tier aus dem Rotterdamer Zoo könnte im Frühjahr 2024 ersten Nachwuchs zur Welt bringen - wenn mit Nashornbulle Usoni die Chemie stimmt.

14 Uhr im Krefelder Zoo. Der LKW ist pünktlich. Um 10 Uhr ist er mit kostbarer Fracht vom Zoo Rotterdam abgefahren. Mara, eine fast fünfjährige Spitzmaulnashornkuh soll an diesem Tag in ihr neues Zuhause einziehen. Sie soll die Lücke füllen, die der Tod von Nashorn Nane hinterlassen hat. Mara wurde 2017 im Rotterdamer Zoo geboren.

Angeblich soll es Fieber senken und Krebs heilen. Dabei besteht das Horn der Rhinos, wie der menschliche Fingernagel, aus Keratin. Verletzt sind das Tier an seinem Horn oder bringt es ab, wächst es wieder nach.

Nach Anbringung zahlreicher Sicherungsgurte wird die Box mit der 1,4 Tonnen schweren Nashorndame endlich angehoben. Langsam, aber zielstrebig befördert der Kran die Box in Richtung Stalltür. Immer wieder rappelt es gewaltig, sodass niemand sich der Illusion hingeben kann, sie sei leer. Zuerst ist nicht klar, ob das Rhino vorwärts oder rückwärts abgesetzt wird. Eine relevante Entscheidung: „Wir haben uns letztlich für rückwärts entschieden, damit sie nicht lossprintet, sobald die Box aufgeht. So ist das Ankommen für das Tier sicherer“, erklärt Tierpfleger Knut Nielsen.

Auch das Setzen und Befestigen der Box vor der Stalltür dauert eine Weile. Dann darf Mara die enge Box endlich verlassen. Mit einem schweren Schnaufen betritt sie zum ersten Mal ihr neues Zuhause. Gegen 15 Uhr ist der Wirbel überstanden, und Rhinodame darf sich endlich erholen. Die nächsten Tage wird Mara voraussichtlich erst mal im Stall verbringen. „Es stehen noch einige medizinische Untersuchungen an, und dann werden wir intuitiv entscheiden, wann wir sie zum ersten Mal ins Außengehege lassen“, erklärt Stefanie Markowski, Tierärztin und Nashornkuratorin.

Der Zoo möchte mit Mara an seine bisherigen Zuchterfolge anschließen. Insgesamt kamen hier bereits fünf Kälber zur Welt, von deren Kindern einige in Afrika ausgewildert wurden. Ein wichtiger Beitrag für den Genpool der Spitzmaulnashörner und ein Gewinn für deren Bestand. Denn diese sind stark vom Aussterben bedroht. „Optimal wäre es, Mara und Usoni im Februar zusammen zu lassen. Falls es mit dem Decken direkt funktioniert, würde 14 Monate später, also im April 2024, das Kalb zur Welt kommen. Dann könnten Mutter und Kind den Sommer über viel Zeit draußen verbringen. Das ist wichtig für die Entwicklung des Kalbes“, sagt Knut Nielsen. Mara ist mit ihren knapp fünf Jahren, bei einer Lebenserwartung von etwa 48 Jahren, noch jung. „Wir wissen aber, dass ihr Hormonstatus sehr gut ist und dass sie schon im Zyklus ist“, erklärt Stefanie Markowski.