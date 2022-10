Volleyball : Beim Verberger TV hängt der Haussegen schief

Krefeld Zwei Spieler verlassen den Verberger TV. Trainer Roland Matzke schämt sich ob der Leistung und sucht das Gespräch mit der Abteilungsleitung. Hingegen läuft es bei den Frauen zumindest atmosphärisch besser.

Es war ein Wochenende zum Vergessen, vor allem stimmte die Moral in der Mannschaft des Verberger TV nicht. Trainer Roland Matzke reiste am Samstag mit seiner Mannschaft zum Tabellenführer, dem Kevelaerer SV und verlor das Spiel mit 3:1 (25:8, 25:16, 25:22).

Schon unter Woche hatte es unschöne Vorkommnisse gegeben. Paul Voges und Cyprian Lanzer verließen den Verein in Richtung Moers, da sie momentan unter Matzke nur Ergänzungsspieler sind. Einer der beiden soll deutlich gesagt haben, dass er nur mit zum Klassenprimus reisen würde, wenn sie auch unter den ersten Sieben stehen. Matzke lehnte ab und trat mit sieben Spielern an. Ein verletzter Spieler und das Spiel wäre verloren gewesen – nicht wirklich ein mannschaftsorientiertes Verhalten.

In der Kabine nahm Matzke noch eine motivierte und willige Mannschaft wahr, seine Mannen hatten nichts zu verlieren und hätten eigentlich frei aufspielen können. Im ersten Satz ließen die Gäste jedoch alle Tugenden vermissen. „Ich habe mich für unsere Leistung geschämt“, sagte der Trainer. Auch im weiteren Spielverlauf verbesserte sich die Leistung nur mäßig, es herrschte weiterhin eine hohe Fehlerquote und die Körpersprache stimmte ebenfalls nicht. „Es war kein Feuer in den Augen zu sehen“, sagt Matzke enttäuscht. Der Kevelaerer SV erkannte die Lage und schaltete einen Gag zurück. Gegen Ende des Spiels ging die Leistung der Mannschaft von Roland Matzke nach oben, wahrscheinlich durch motivierende Worte aus dem Publikum. Herausheben möchte der Übungsleiter seine Spieler Lenny Loonen, dem trotz Knieschmerzen ein gewisser Wille anzusehen war. Gleiches gilt für Jascha Pricken, er versuchte Widerstand zu leisten. Matzke sucht nun das Gespräch mit der Abteilungsführung, denn er ist sicher: so kann es nicht weitergehen.