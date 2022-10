Eishokey-Oberliga : Krefelder EV will sich revanchieren

Krefelder EV will sich revanchieren

Patrick Klein hütet am Dienstag das Tor des KEV 81. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Ein Hauch von Play-offs bereits Ende Oktober: Nur 48 Stunden nach dem Treffen in Niedersachsen kommt es quasi zum Rückspiel, wenn der Krefelder EV 81 in der Eishockey-Oberliga Hanover Indians erwartet.

(JH) Die U23 des KEV 81 unterlag in der Eishockey-Oberliga bei den Hannover Indians vor 2.500 Zuschauern mit 2:5 (0:1, 0:3, 2:1). Bereits am Dienstag um 19.30 Uhr hat die Auswahl von Trainer Elmar Schmitz die Gelegenheit, sich für diese Niederlage zu revanchieren.

Nach der in Hannover gezeigten Leistung erscheint das auch durchaus möglich. Auch wenn die Gastgeber mehr Spielanteile hatten, boten sich dem KEV klare Tormöglichkeiten. Im ersten Drittel ließen Edwin Schitz und Constantin Vogt große Chancen aus. Statt einem möglichen Führungstreffer geriet der KEV 63 Sekunden vor der Drittelpause in Rückstand. Im zweiten Abschnitt baute Hannover die Führung, ohne allerdings dabei zu glänzen, auf 4:0 aus. „Ich habe meiner Mannschaft in der zweiten Pause gesagt, wir betreiben viel Aufwand, aber ohne Ertrag“, berichtet Schmitz. Im letzten Abschnitt nutzten Manuel Nix und Adrian Grygiel zwei Chancen und verkürzten auf 2:5.