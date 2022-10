Frauenhandball : Helene Kolb führt Adler Königshof zum Sieg

Krefeld Die Handballerinnen von Adler Königshof trafen im ersten Heimspiel auf den zuvor verlustpunktfreien TV Witzhelden und fügten ihm die erste Flecken auf der weißen Weste zu. Neun Tore steuerte Helen Kolb zum Erfolg bei.

Erster Saisonsieg an der Tischtennis-Platte : SV Millingen profitiert vom Heimbonus

Frauenhandball, Regionalliga : HSG Adler Haan verliert hoch in Aldekerk

Handball in der Region : TuS Rheindorf kann nur in der Anfangsphase mithalten

Weiter auf den ersten Saisonsieg wartet die Turnerschaft St. Tönis in der Nordrheinliga. Gegen den TSV Bonn trennte sich die Mannschaft von David von Essen mit 25:25-Unentschieden. Den Ausgleichstreffer erzielte Neuzugang Katharina Ueffing per Siebenmeter mit dem Schlusspfiff. „Das Unentschieden ist aufgrund des Spielverlaufes über die 60 Minuten ein gerechtes Ergebnis, auch wenn es für uns durch den späten Ausgleich sicherlich glücklich ist“, sagte Coach von Essen. „Dennoch habe ich einen Aufwärtstrend bei meiner Mannschaft gesehen.“ Am kommenden Samstag nimmt die Turnerschaft beim Tabellenführer TuS Königsdorf den vierten Anlauf, um endlich den ersten Saisonerfolg unter Dach und Fach zu bringen.