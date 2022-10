Neuer Service in Schwalmtal : Neues Angebot, um Laub kostenfrei zu entsorgen

Schwalmtal In den nächsten acht Wochen startet die Gemeindeverwaltung ein Pilotprojekt. Sie lässt drei Laubcontainer aufstellen. Wo diese zu finden sind.

Wo stehen die Container? Am Parkplatz untere Langestraße am Kaiserpark in Schwalmtal-waldniel, am Parkplatz am Dorfweiher in Amern und an der der Elisabeth-Rösler Straße, Rösler-Siedlung in Schwalmtal-Waldniel.