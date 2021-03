Maskenpflicht in den Krefelder Fußgängerzonen : Gesundheitsamt meldet den 138. Corona-Toten in Krefeld

Krefeld Der vom RKI angegebene Inzidenzwert liegt aktuell bei 76,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. 20 Krefelder mit Symptomen von Covid-19 werden in Krankenhäusern behandelt.

Das städtische Gesundheitsamt meldet einen weiteren Corona-Todesfall in Krefeld. „Der Tote war etwa 60 Jahre alt“, so ein Sprecher der Verwaltung. Zu möglichen Vorerkrankungen liegen – so die Behörde – keine Informationen vor. Bis Sonntag, 14. März, (Stand: 0 Uhr) haben sich 7585 Personen mit dem Virus angesteckt. Aktuell erkrankt sind 252 Krefelder (Vortag: 253). 7196 Menschen gelten inzwischen als genesen (Vortag 7560). Seit Beginn der Pandemie wurden 43.232 Erstabstriche genommen, davon sind 138 Tests noch offen. 138 Menschen (Vortrag 137) sind in der Seidenstadt seit Beginn der Pandemie an oder mit Corona verstorben.

Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) waren am Freitag, 12. März, von 8 bis 20 Uhr, sowie am Samstag, 13. März, von 10 bis 20 Uhr im Dienst. „Es wurden keine bußgeldbewährten Verstöße gegen die Bestimmungen der Corona-Schutzverordnung festgestellt“, lautet das Ergebnis der Ordnungsbehörde. Die bereits seit dem 10. März wieder eingeführte Maskenpflicht in den hochfrequentierten Fußgängerbereichen – in der City zwischen den vier Wällen sowie in allen Fußgängerzonen im Stadtgebiet – zeigt höhere Akzeptanz in der Bevölkerung. Am Freitag bedurfte es noch insgesamt 84 Ansprachen gegenüber Personen, die dort keine Masken trugen. Am Samstag gab indes es keine Verstöße mehr. Generell habe es hier – vermutlich der schlechten Wetterlage geschuldet – auch nur ein geringes Personenaufkommen in diesen Bereichen gegeben.