Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Der Inzidenzwert steigt wieder deutlich an

Kreis Mettmann Mit 712 Erkrankten liegt die Zahl der Corona-Patienten im Kreisgebiet um 87 höher als vor einer Woche. Bei 44 Prozent der Infizierten wurde eine Virusmutation nachgewiesen.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Sonntag kreisweit 712 Infizierte, 55 mehr als am Samstag. Davon leben in Erkrath 50 (+9; 10 Neuerkrankungen, 1 genesen), in Haan 42 (+1; 1 Neuerkrankung), in Heiligenhaus 47 (+4; 4 Neuerkrankungen), in Hilden 101 (+14; 13 Neuerkrankungen), in Langenfeld 54 (+1; 4 Neuerkrankungen, 3 genesen), in Mettmann 48 (+1; 1 Neuerkrankung), in Monheim 40 (-6; 4 Neuerkrankungen, 10 genesen), in Ratingen 124 (+11; 12 Neuerkrankungen, 1 genesen), in Velbert 176 (+14; 14 Neuerkrankungen) und in Wülfrath 30 (+6; 6 Neuerkrankungen). Bei 44 Prozent der aktuell Infizierten wurde eine Virusmutation nachgewiesen.