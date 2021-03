Pandemie in Remscheid : Corona-Inzidenz liegt bei 100,6

Pandemie in Remscheid

Remscheid Auf 100,6 ist der Remscheider 7-Tage-Inzidenz-Wert, der die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus beschreibt, am Wochenende gesunken.

251 Bürger sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert und leben in häuslicher Quarantäne, meldet das städtische Gesundheitsamt am Sonntag. 146 davon haben sich mit der britischen Virus-Mutation angesteckt, einer mit der südafrikanischen Corona-Variante. Die brasilianische Mutation ist in Remscheid dagegen noch nicht aufgetaucht.