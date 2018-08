Forum Krefeld - Eröffnung im Oktober 2018 in der Sankt-Anton-Straße

Krefeld 20 Millionen Euro werden bis Herbst an der Sankt-Anton-Straße investiert sein. „Die letzten freien Flächen sind vermietet, ein wertiges Cafe zieht in den Eingangsbereich“, sagt Projektentwickler Bastian Julius.

Mehr als 20 Millionen Euro werden bis Herbst investiert sein, damit Kunden durch das neue Einkaufszentrum flanieren können. Bei insgesamt knapp 15.000 Quadratmetern wird es eine einzelhandelsrelevante Fläche von 6000 Quadratmetern auf zwei bis drei Ebenen geben. In den oberen Etagen werden 200 Pkw-Stellplätze für Innenstadtkunden vorgehalten. Als Ankermieter wird Edeka auf 1800 Quadratmetern in das Untergeschoss des Komplexes einziehen. Auf der Restfläche sollen sich in einem viergeschossigen, architektonisch hochwertigen Geschäftshaus Einzelhandel und Büros ansiedeln.

An den Ecken werden in den oberen Etagen jeweils mehrere Bäume als Dachgärten gepflanzt. In einen separaten Bereich, optisch aber in das Gebäude integriert, wird auch die Sparkasse in dem Komplex wieder eine Heimat finden. Mehr als 50 Jahre hatte das Geldinstitut an diesem Standort seine Kunden bedient. „Neben der Drogeriemarktkette dm, der Kleeblatt Apotheke und einer Bäckerei steht auch das Kaufhaus Woolworth als Mieter bereits fest“, so Architekt Andreas Reichau. „Bis auf rund 500 Quadratmeter, das sind rund zehn Prozent der künftigen Einkaufsfläche, sind bereits alle Läden vermietet“, ergänzte Projektentwickler Julius. Es gibt noch Platz für ein Café im Eingangsbereich sowie eine kleine und eine größere, 400 Quadratmeter umfassende Verkaufsfläche.