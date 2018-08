Bockum: SPD zu Parkplatz am Zoo

SPD will Lösung für das Container-Problem

Bockum Die SPD hat den Zooparkplatz auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung der BZV Ost gesetzt.

(bk) Die SPD will das Gesamtkonzept zur Neustrukturierung des Zoo-Parkplatzes zum Thema der Sitzung der Bezirksvertretung (BZV) Ost am 25. September machen. In einem entsprechenden Antrag geht sie auch auf das Problem der überfüllten und beschmierten Altpapier- und Glas-Container (wir berichteten) ein.