Krefeld will Flüchtlingsarbeit weiter verbessern

Netzwerke : Stadt will Flüchtlingsarbeit weiter verbessern

Foto: Stadt Krefeld

Krefeld 3000 Menschen mit einem Flüchtlingshintergrund leben in Krefeld. Ohne zivilgesellschaftliches und ehrenamtliches Engagement von Migrantenorganisationen lassen sich die vielfältigen Aufgaben nur schwerlich bewältigen.

Die Zahl der Geflüchteten ist seit dem Sommer 2015 stark gestiegen. Rund 3000 Menschen mit einem Flüchtlingshintergrund leben in Krefeld. Städte und Kreise sind in vielerlei Hinsicht herausgefordert. Organisationen wie zum Beispiel die die IHK helfen. Die Initiative „Ausbildungsbotschafter“ der Ausbildungs-GmbH der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein ist im Kammerbezirk seit über zwei Jahren sehr erfolgreich. Das Besondere: Als Ausbildungsbotschafter berichten Azubis in allgemeinbildenden Schulen über ihren Weg in den Ausbildungsberuf, den beruflichen Alltag und ihre Aufstiegschancen. Mehr als 200 Ausbildungsbotschafter wurden in dieser Zeit geschult.

Doch ohne das zivilgesellschaftliche und ehrenamtliche Engagement von Migrantenorganisationen wie auch Menschen mit eigener Migrationserfahrung ließen sich die vielfältigen Aufgaben nur schwerlich bewältigen. Aufgrund ihrer Erfahrung, ihrer Mehrsprachigkeit und ihres interkulturellen Wissens können die Migrantenorganisationen Geflüchteten in der neuen Umgebung helfen und tragen zu einer erfolgreichen Teilhabe bei. Zu ihrer Unterstützung hat der Bundesverband Netzwerke von Migrantenorganisationen das Projekt „Samo.fa“ (Stärkung von Aktiven aus Migrantenorganisationen in der Flüchtlingsarbeit) ins Leben gerufen. Die mittlerweile 32 lokalen samo.fa-Partner in ganz Deutschland sind seit April 2016 in den vier Handlungsfeldern Arbeitsmarktintegration, Teilhabe an Bildung, dezentrale Unterbringen und Prävention einschließlich der Aufklärung über das Gesundheitssystem aktiv.

In Krefeld arbeitet Mohamed El Boujddaini als lokaler Koordinator für die Migrantenorganisationen seit Februar eng mit dem Kommunalen Integrationszentrum (KI) zusammen. Die städtische Integrationsbeauftragte Tagrid Yousef hat zum einen dafür gesorgt, dass sich die zwölf Krefelder Migrantenorganisationen – darunter türkische, portugiesische, arabische und griechische – zu einem Verbund zusammenschließen. Zum anderen hat sie über Samo.fa mit dem Sprach- und Sozialbetreuer El Boujddaini einen Koordinator gefunden, der ihnen auf lokaler Ebene eine starke Stimme verleiht. In enger Abstimmung mit dem KI unterstützt der Koordinator die Pläne der Organisationen und entwickelt neue Maßnahmen. Dazu zählen Informationsveranstaltungen zum Beispiel zu den Themen Berufe und Frauenrechte, wie auch Feiern zu bestimmten Anlässen. „In Kürze wollen wir auch eine Umfrage durchführen, was gerade die Migranten in Krefeld brauchen“, berichtet El Boujddaini. Für Organisation und Realisierung der verschiedenen Projekte stehen Fördergelder des Bundes zur Verfügung.



Krefeld : Projekt Ausbildungsbotschafter

„Wir reden viel über die Menschen und viel zu wenig mit ihnen“, stellt Beigeordneter Markus Schön fest. „Ich bin froh, dass wir hier in Krefeld in einem engen Dialog mit allen Beteiligten erörtern, wie man unsere Gesellschaft bunt und weltoffen gestalten kann“, sagte er. Gemeinsam mit Andreas Pamp, Leiter des Fachbereichs Migration und Integration, begleitet er Samo.fa eng. „Wir müssen viel mehr deutlich machen, was die Migrantenorganisationen in den vergangenen Jahren geleistet haben“, ergänzte Pamp. Beide Vertreter der Verwaltung sehen die Nachhaltigkeit und Unverzichtbarkeit der Maßnahme und wollen sich mit für eine Fortsetzung in den folgenden Jahren einsetzen.