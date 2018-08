Metalwalk in Krefeld: Nachwuchsbands ziehen durch die City

Krefeld Nachwuchsbands demonstrieren für Toleranz und Probenräume — mit viel Musik und großer Party beim „Metalwalk“.

(ped) Ein Musikzug muss nicht immer dem Brauchtum verpflichtet sein. Am Samstag, 4. August, treffen sich junge Musiker zum Metalwalk. Die Veranstaltung unter Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Frank Meyer ist eine Demonstration für musikalische Nachwuchsförderung in Krefeld. Sie soll einerseits die Vielfalt der Bandszene in Krefeld zeigen und für Toleranz werben, andererseits auch darauf aufmerksam machen, dass die Bands Probenräume brauchen. Und gerade für junge Bands sei es oft schwierig, geeignete Räume zu finden, wissen die Veranstalter: „Wir freuen uns auf eine ebenso friedliche wie laute Demonstration für den Krefelder Nachwuchs“, sagt Thomas Strater.