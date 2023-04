Einsatz in Bockum Shisha-Kohle setzt Gardine in Brand: Zwei Verletzte

Der Alarm bei der Feuerwehr am Sonntagmittag hieß: Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Stippergath. Als der Löschtrupp am Haus in Bockum ankam, war das Feuer schon gelöscht. Nach Informationen unserer Redaktion hatte glühende Shisha-Kohle eine Gardine in Brand gesetzt und zu dichter Rauchentwicklung geführt. Ein Mann und eine Frau, die sich in dem verqualmten Zimmer aufgehalten hatten, wiesen erhöhte Kohlenmonoxid-Werte im Blut auf. Der Notarzt entschied, die beiden in eine spezielle Druckkammer nach Düsseldorf transportieren zu lassen. Die Feuerwehr hat die Wohnung gut durchlüftet. Die Kriminalpolizei überprüft jetzt den Fall. (ped)