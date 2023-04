Aufwändiger Einsatz am Ostwall Feuer im Döner-Imbiss

Große Auswirkungen hatte in Brand geratenes Fett in einem Döner-Imbiss am Ostwall. Am Freitag gegen 20 Uhr hatte der Grill das abgelagerte Fett in einem Kamin entzündet. Mitarbeiter und Kunden konnten sich ins Freie retten. Doch für die Feuerwehr war die Sache aufwendig. Sie musste einen Löschangriff vorbereiten, konnte aber das Fett ab- und nach draußen tragen. Weil die Brandexperten Glutnester auf dem hinteren Flachdach des Geschäfts- und Wohnhauses befürchteten, wurde ein weiterer Löschangriff vorbereitet und Rohre wurden abmontiert. Da der Ostwall in Fahrtrichtung Hauptbahnhof während des gesamten Einsatzes gesperrt war, es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. (ped)