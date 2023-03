Beamte stehen morgens vor der Tür Zoll-Kontrollen in Krefelder Gastronomie

Einsatzkräfte des Zolls haben in Krefeld am Donnerstag, 9. März, in den Morgenstunden nicht nur in der Innenstadt zahlreiche Betriebe kontrolliert. Die Beamten stiegen zeitgleich an mehreren Stellen in der City aus den Einsatzfahrzeugen. Ziel der konzentrierten Aktion: Bekämpfung der Schwarzarbeit und Kontrolle zur Einhaltung des Mindestlohns. In der Seidenstadt waren an der mehrstündigen Aktion rund 30 Mitarbeitende der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamtes beteiligt. Besonders im Blick hatten die Experten vor allem auch Gastronomiebetriebe, in denen Experten im Vorfeld entsprechende Anhaltspunkte ermittelt hatten.