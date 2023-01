Einsatz in Krefeld Randalierer von SEK auf Dach der Klinik überwältigt

(jon) Der 45-Jährige stand unter Drogen und Alkohol, wie die Polizei mitteilte. Er hatte den Angaben nach in den frühen Morgenstunden gegen 4.20 Uhr auf der Pastoriusstraße herumgewütet. Für eine Blutprobe sei er schließlich in ein Krankenhaus gebracht worden – dort habe er am Vormittag eine Krankenschwester angegriffen und leicht verletzt.