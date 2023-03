Polizei in Krefeld Ein neuer Bezirksbeamter für Bockum

Der gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann ist seit 1996 bei der Polizei und arbeitet seit 2002 in Krefeld – 20 Jahre davon im Streifendienst. Für den Wechsel in den Bezirksdienst hat Söhngen gute Gründe. „Ich kann meinen Arbeitstag größtenteils selbstbestimmt organisieren, kümmere mich unter anderem um Schulwegsicherungen, vollstrecke Haft- und Vorführbefehle, fahre Ermittlungseinsätze oder mache eine Fuß- oder Radstreife durch meinen neuen Bezirk. Besonders wichtig ist mir eine enge Zusammenarbeit mit den Schulen, Kindergärten und Institutionen. Dazu betreibe ich momentan viel Kontaktpflege und möchte damit erreichen, dass die Menschen hier in Bockum wissen, an wen sie sich wenden können, und ein vertrauensvoller Ansprechpartner für sie sein“, sagt der gebürtige Krefelder.