Vorfall in Krefeld Maskierte rauben in Forstwald Waffen und Schmuck

Krefeld · Vier maskierte Männer sind am Samstag, 28. Januar, gegen 19.40 Uhr in das Haus eines Ehepaars in der Siedlung Holterhöfe in Forstwald eingedrungen und haben dort Waffen und Schmuck geraubt.

30.01.2023, 13:30 Uhr

Die Polizei sucht nach dem Einsatz in Forstwald Zeugen. Foto: dpa/Friso Gentsch