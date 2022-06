Vorfall in Krefeld : Raubüberfall auf Rollstuhlfahrer im Aufzug

Vorfall in Krefeld

Krefeld (jon) Die Tat ist schockierend: Ein im Rollstuhl sitzender Mann ist am Mittwochabend, 7. Juni 2022, im Aufzug eines Mehrfamilienhauses am Dionysiusplatz von einem Unbekannten bestohlen worden.

Hinweise von möglichen Zeugen an die Kripo Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.