Programm, Öffnungszeiten, Infos : Das muss man zum Flachsmarkt auf Burg Linn in Krefeld wissen

Krefeld Deutschlands größter Handwerkermarkt öffnet am Pfingstwochenende wieder rund um Burg Linn seine Pforten. Sowohl für Kinder als auch für Erwachsene wird einiges geboten. Ein Überblick.

Nach zwei Jahren Zwangspause darf der Flachsmarkt rund um Burg Linn vom 4. bis zum 6. Juni wieder Familien und Mittelalterfans begeistern. Zahlreiche Künstler und Handwerker stehen in den Startlöchern und bieten ein abwechslungsreiches Programm auf der Vorburg, am Lindenberg, im Ritterlager und auf der Turnierbahn. Die wichtigsten Punkte fassen wir hier zusammen:



Öffnungszeiten und Eintritt Der traditionell am Pfingstwochenende stattfindende Markt hat am Samstag, 4. Juni, und Sonntag, 5. Juni, in der Zeit von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Am Pfingstmontag, 6. Juni, öffnet er ebenfalls um 10 Uhr und schließt um 18 Uhr. Kinder unter sechs Jahre haben freien Eintritt. Kinder von sechs bis 16 Jahren zahlen drei Euro, ab 16 Jahre beträgt der Eintritt zehn Euro. Am Samstag ist Familientag; alle Besucher unter 16 Jahre haben freien Eintritt.