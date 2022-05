Unfall an der Kurkölner Straße : Auto landet im Schrebergarten

Krefeld Ein 43-Jähriger Autofahrer ist am Samstag in den Garten einer Kleingartenanlage gefahren. Die Ursache ist noch unklar. Alkohol und technischen Defekt schließt die Polizei aus. Aber es gab vorher einen Streit.

(ped) Zu einem ungewöhnlichen Unfall ist die Polizei am Samstag um 14.40 Uhr gerufen worden. Ein Auto war mitten in einem Garten an der Kurkölner Straße gelandet. Wie genau der 43-jährige Fahrer seinen Wagen auf die Parzelle in der Kleingartenanlage Linn gebracht hat, ist noch nicht geklärt. Der Verlauf des Geschehens ist laut Polizei noch nicht ermittelt. Fest steht, dass der Fahrer zum Zeitpunkt des Unfalls nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss gestanden habe. Vielleicht habe er Bremse und Gaspedal verwechselt, vielleicht sei es auch Wut gewesen. Der Unglücksfahrt sei ein Streit mit einem Radfahrer ums Parken vorausgegangen. Als der 43-Jährige ins Grün gerauscht sei, sei der Radler aber nicht mehr dabei gewesen. Einen technischen Defekt am Auto schließt die Polizei aus. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Ein weiterer Wagen wurde beschädigt.