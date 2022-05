Nach Unfall in Krefeld : Verwaistes Rehkitz im Forstwald

Nach Unfall in Krefeld

Ein Rehkitz versteckt sich in einer Wiese (Symbolbild). Foto: dpa/Matthias Balk

Krefeld Bei einem Unfall auf der Forstwaldstraße wurde ein Reh getötet, das mit zwei Kitzen unterwegs war. Eines ihrer Kitze konnte gerettet werden, das andere ist noch im Wald. Die Polizei mahnt zur Vorsicht.

(kj) Im Forstwald ist ein verwaistes Rehkitz unterwegs, das seine Mutter in der Nacht auf Sonntag bei einem Verkehrsunfall verloren hat. Die Polizei ruft dort zur Vorsicht auf. Wer das Kitz sieht oder hört, solle sich unter der 110 an die Polizei wenden, so eine Sprecherin der Polizei Krefeld.