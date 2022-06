Vorfall in Krefeld : Pärchen beraubt 69-Jährigen in der Innenstadt

Pärchen beraubt 69-Jährigen in der Innenstadt

Vorfall in Krefeld

Die Polizei sucht Zeugen die den Vorfall an der Steinstaße beobachtet haben. Foto: dpa/Silas Stein

Krefeld Ein 69 Jahre alter Mann ist am Donnerstag, 2. Juni, Opfer eines Raubüberfalles in der Krefelder Innenstadt geworden. Die Polizei sucht Zeugen.

(oli) Nach Angaben der Polizei hatten gegen 15:35 Uhr eine Frau und ein Mann den 69-Jährigen auf der Steinstraße angesprochen und nach dem Weg gefragt. Plötzlich schubste der Mann den 69-Jährigen, wodurch dieser auf eine Treppe fiel. Danach zog er an dem Portemonnaie, welches sich in der Gesäßtasche des Krefelders befand. Die Sicherungskette riss dadurch. Mit der Beute flüchteten die beiden Täter in Richtung Marktstraße.