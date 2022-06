79-Jährige sollte Geld ins Ausland überweisen : Bankangestellte verhindert Betrug an Seniorin

Bankangestellte verhindert Betrug an Seniorin

Krefeld (oli) Am Dienstag, 7. Juni, wollte eine 79-Jährige am Schalter eines Bankinstituts einen hohen Geldbetrag überweisen. Die Bank-Angestellte wurde aufmerksam und rief die Polizei.

Gegen 14.20 Uhr stand die Seniorin am Schalter des Bankinstituts am Danziger Platz. Sie wollte eine vierstellige Summe auf ein ausländisches Konto überweisen. Die Angestellte wurde misstrauisch und rief die Polizei .

Die ältere Dame gab gegenüber den Beamten an, dass sie in den letzten Tagen mehrere Male von unterschiedlichen Menschen angerufen wurde, die sie aufforderten, die hohe Summe auf das entsprechende Konto zu überweisen. Einmal sei es ein Mann gewesen der sagte, dass sie noch eine hohe Rechnung offen habe, die sie nun dringend begleichen müsse. Dann habe eine Frau angerufen, die sich als Staatsanwältin ausgab. Am Montag sei es dann wieder ein Mann gewesen, der davon sprach, dass sie ins Gefängnis komme, sollte sie den vierstelligen Betrag nicht dringend überweisen. Daraufhin sei die 79-Jährige dann zur Bank gegangen.