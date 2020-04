Attacke am Krefelder Südwall : Quartett verletzt 40-Jährigen mit einer Glasflasche

Krefeld Am Samstagnachmittag haben vier Männer gegen 16.45 Uhr einen Fußgänger am Südwall / Königstraße angegriffen und verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Männer hatten die Begleiterin des 40-Jährigen anzüglich angesprochen. Der Krefelder hatte die Männer daraufhin aufgefordert, seine Freundin in Ruhe zu lassen, woraufhin ihn die Männer aus der Gruppe unvermittelt mit Faustschlägen attackierten. Einer schlug dem 40-Jährigen mit einer Glasflasche auf den Kopf und verletzte ihn dabei so, dass er im Krankenhaus ambulant behandelt werden musste. Eine Zeugin informierte die Polizei. Die Fahndung nach den Tätern verlief erfolglos. Sie waren über die Königstraße in Richtung Stephanstraße geflüchtet. Nach Polizeiangaben werden die Männer wie folgt beschrieben: Einer war etwa30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und von schlanker Statur. Er trug eine graue Kappe und dunkle Kleidung. Ein weiterer Mann hatte eine Glatze, war circa 40 Jahre alt und laut Aussage „vermutlich Nordafrikaner“. Er trug eine beige Jacke. Hinweise an die Polizei unter 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.