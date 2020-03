Vorfall in Krefeld : Mann lässt nach Streit Hund auf 23-Jährigen los

Krefeld Am Mittwoch hat ein Mann nach einem Streit seinen Hund auf einen Fußgänger losgelassen. Er wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht nach dem Hundehalter.

Gegen 23.30 Uhr ist ein 23-Jähriger mit zwei Freunden und deren Hund spazieren gegangen. Wie die Polizei mitteilt gerieten sie an der Kreuzung Geldernsche Straße / Oranierring mit zwei Männern, die ebenfalls mit ihren Hunden unterwegs waren, in einen Streit. Als der 23-Jährige schlichten wollte, ließ einer der Männer seinen Hund auf ihn los. Das Tier biss dem 23-Jährigen in den Arm, anschließend schlug ihm der Hundehalter zwei Mal mit der Faust ins Gesicht. Dann flüchten die beiden Männer mit ihren Hunden in Richtung Moritzplatz.