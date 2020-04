Mehrere Einsätze zur selben Zeit : Brennende Pkw im Gewerbegebiet

Zu vier Einsätzen, davon drei zur selben Zeit, wurde die Feuerwehr am Mittwoch gerufen. Ein Brand war am Lutherplatz. Foto: Carola Puvogel

Krefeld Verletzter Feuerwehrmann beim Einsatz auf dem Gelände eines Abschleppdienstes.

Zu vier Einsätzen, davon drei zur selben Zeit, wurde die Feuerwehr am Mittwoch gerufen. Wie die Leitstelle mitteilt, rückten Einsatzkräfte der Hauptfeuer- und Rettungswache sowie der Freiwilligen Feuerwehr Fischeln kurz nach 20 Uhr in den Bereich Höffgeshofweg aus, über den große Rauchschwaden zogen. Auf der Anfahrt war eine dunkle Säule über dem Gewerbegebiet auszumachen. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen auf dem Gelände eines Abschleppdienstes vier Pkw in Flammen. Umgehend wurden zwei C-Rohre zur Brandbekämpfung genutzt, später wurde Schaum eingesetzt, um eine besserer Löschwirkung zu erzielen. Im Verlauf der Arbeiten verletzte sich ein Feuerwehrmann leicht am Fuß. Zur Brandursache gibt es bisher keine Angaben.