Polizeieinsatz in Krefeld : Fehlalarm bei der Sparkasse

Krefeld Es war nur ein Fehlalarm: Am Montagmorgen wurde rund um die Hauptstelle der Sparkasse an der Rheinstraße ein großes Polizeiaufgebot zusammengezogen.

Ursache war ein Alarm, der in dem Geldinstitut ausgelöst worden war. Die Einsatzkräfte waren in wenigen Minuten in großer Zahl vor Ort und sicherten auch Nebenstraßen weiträumig ab. Zahlreiche Bürger zeigten sich durch die vielen uniformierten Beamten und Polizei-Fahrzeuge irritiert. „Zum Glück stellte sich die Situation nur als Fehlalarm heraus, niemand wurde verletzt“, so Polizeisprecherin Karin Kretzer auf Anfrage unserer Redaktion.