Bankfiliale in Krefeld : Räuber scheitert an Frau mit Kampfsporterfahrung

Krefeld Gleich drei Mal hat ein Mann am Donnerstagmorgen erfolglos versucht, an Bargeld zu kommen. Er wurde vorläufig festgenommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Zum ersten Mal ist der Mann nach Polizeiangaben aufgefallen, als er gegen 9.05 Uhr eine Bankfiliale an der Buschstraße aufsuchte. Dort verlangte er am Kassenschalter Geld, wurde aber von der Mitarbeiterin abgewiesen. Wenig später hörte sie, wie eine Frau vor dem Gebäude um Hilfe rief.

Dabei handelt es sich um eine Kundin, die zuvor am Automaten Bankauszüge abgeholt hatte. Als sie die Bank verließ, sei der Tatverdächtige von hinten an sie herangetreten, habe an ihrem Ärmel gerissen und sie dabei umgedreht. Auch von ihr forderte er Geld.

Aufgrund ihrer Kampfsporterfahrung konnte sie sich von dem Mann losreißen. „Nein, du bekommst mein Geld nicht, Hilfe!", schrie sie, woraufhin der Mann in Richtung Bockumer Platz flüchtete. Dort versuchte er in einem Obstgeschäft an Geld zu gelangen. Er schubste die Mitarbeiterin zur Seite und wollte sich an der Kasse bedienen. Doch die Frau konnte ihn wegdrängen.