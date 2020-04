Gefunden in Krefeld : Polizei sucht den Eigentümer eines Ärztekoffers

Gefunden in Krefeld

Krefeld Die Polizei sucht den Eigentümer eines Arztkoffers, der offensichtlich gestohlen worden ist. Bereits am vergangenen Samstag hat eine Zeugin den Koffer auf der Uerdinger Straße gefunden.

Gegen 19.20 Uhr beobachtete eine Anwohnerin, wie zwei Männer den Arztkoffer in Höhe der Roonstraße durchsuchten und Teile des Inhalts in einer Plastiktüte verstauten. Anschließend fuhren beide auf Rädern davon. Polizisten stellten den zurückgelassenen Koffer sicher. An den Seiten sind „Malteser“-Embleme angebracht.