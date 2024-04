Kommunaler Ordnungsdienst Krefeld richtet eine Zentrale rund ums Thema Sicherheit ein

Krefeld · Mit einem „Front-Office“ soll an der Friedrichstraße 25 ein Anlaufpunkt für Bürger geschaffen werden. Das Präsenzangebot „Kontaktpunkt City“an der Königstraße 114 ist ab sofort geschlossen. Was es sonst noch an Neuem gibt.

06.04.2024 , 13:36 Uhr

Der Streifendienst des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) ist verstärkt worden. Foto: Stadt Krefeld

In der Krefelder Innenstadt werden zentrale Einheiten des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung der Stadt zusammengezogen. An der Friedrichstraße 25 – im ehemaligen Gebäude der Volksbank – werden künftig neben der Fachbereichsleitung das Sicherheitsmanagement der Stadt Krefeld, zu dem auch der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) mit Führungsdienst, das Veranstaltungsmanagement und der Allgemeine Ermittlungsdienst gehören, sowie der Zentralbereich ihren Sitz haben. Aktuell sind die Einheiten noch an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet verteilt. An der Friedrichstraße ist auch ein „Front-Office“ der Ordnungsverwaltung für Bürgeranliegen geplant. Aufgrund „geringer Nachfrage“ hat die Stadtverwaltung unterdessen das Präsenzangebot „Kontaktpunkt City“ an der Königstraße 114 zum 1. April aufgegeben. Die gemeinsame Anlaufstelle von Ordnungsdienst und Streetwork hatten zuletzt immer weniger Bürger genutzt, seit Jahresanfang noch durchschnittlich sieben Personen pro Woche. Und dies trotz Öffnungszeiten montags bis freitags von 10 bis 20 Uhr sowie samstags von 10 bis 18 Uhr. „Angesichts dieser Frequenz können die KOD-Mitarbeitenden einfach besser und effektiver mit im Streifendienst eingesetzt werden. Auch die Kosten standen nicht mehr im richtigen Verhältnis zu der Nachfrage“, macht Stadtkämmerer und Ordnungsdezernent Ulrich Cyprian deutlich. Die Entwicklung sieht Cyprian auch als weiteres Zeichen dafür, dass die Situation im Stadtzentrum aufgrund der zahlreichen Maßnahmen durch das ‚Stärkungspaket Innenstadt‘ spürbar besser geworden ist. Die von den Besuchern des Kontaktpunkts City angesprochenen Themen betrafen in 2024 drei Bereiche: Dabei lag das Thema „Sicherheit“ mit 28 Prozent hinter den Themen „Sozialarbeit“ (35 Prozent) und Sauberkeit (37 Prozent). Durch die personelle Verstärkung des Kommunalen Ordnungsdienstes auf 48 Stellen ist insgesamt eine erhöhte Präsenz im Stadtgebiet gewährleistet. Der KOD ist jetzt nach neuem Dienstplanmodell 16 Stunden pro Tag an sieben Tagen in der Woche und 365 Tagen im Jahr im Einsatz. Eine Kontaktaufnahme mit dem Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) der Stadt ist telefonisch über die Rufnummer 02151/ 864000 möglich. Die Mitarbeitenden im Streifendienst können dann über die Zentrale unmittelbar informiert werden – zum Beispiel zu aktuellen Problemlagen – und kurzfristig eine Einsatzstelle erreichen. Außerdem kann der Ordnungsdienst per E-Mail an die Adresse KOD@krefeld.de erreicht werden.

(bk)