Einsatz in Krefeld : Dank eines Zeugen - Fahrraddieb in Fischeln gefasst

Dank eines Zeugen - Fahrraddieb in Fischeln gefasst

Einsatz in Krefeld

Krefeld Ein aufmerksamer Zeuge hat am Donnerstag einen Fahrraddieb an der Erkelenzer Straße gemeldet. Polizeibeamte konnten den Täter im Rahmen der Fahndung stellen.

Wie die Behörde mittelte, bemerkte gegen 18.45 Uhr der 55-jährige Zeuge von seinem Balkon aus einen Mann, der ein Damenrad auf den Schultern trug. Er folgte dem Mann und stellte ihn zur Rede. Unter einem Vorwand setzte dieser seinen Weg über einen Spielplatz in Richtung Jülicher Straße fort. Der Zeuge wurde misstrauisch und informierte die Polizei. Anhand einer guten Beschreibung konnten die Beamten den Tatverdächtigen am Wimmersweg stellen. Allerdings saß der Dieb nicht auf dem entwendeten Fahrrad sondern auf einem anderen Damenrad. Das zuvor getragene Damenrad fanden die Beamten in der Nähe. Ein Rad stellten sie sicher, das andere übergaben sie der Besitzerin. Bei dem Täter handelt es sich um einen 49-Jährigen, der bereits wegen Eigentumsdelikten polizeibekannt ist. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.