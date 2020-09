Vorfall in Krefeld : Brennendes Motorboot in einer Lagerhalle

(Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Krefeld Ein Motorboot ist in der Nacht zum Mittwoch in einer Lagerhalle an der Parkstraße in Brand geraten. Es wurde niemand verletzt.

Gegen Mitternacht bemerkte ein Anwohner die Rauchentwicklung aus einer naheliegenden Lagerhalle und wählte den Notruf. In der Halle befand sich ein Motorboot in Vollbrand, dass auf einem Anhänger gelagert war. Die Feuerwehr konnte den Anhänger aus der Halle ziehen und das Feuer im Innenhof schnell löschen. Verletzt wurde dabei niemand. Es entstand Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zudem stellten sie eine zerbrochene Scheibe des Rolltores fest. Zur Höhe des Sachschadens machte sie keine Angaben. Hinweise von möglichen Zeugen werden unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de erbeten.

(jon)